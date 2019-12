Corriere di Bergamo sulla Dea: "Pasalic simbolo della rinascita"

"Pasalic simbolo della rinascita". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sulla Dea. Pasalic e Palomino sono il simbolo della rinascita in campionato e Champions dell’Atalanta. I due sono diventati imprescindibili per Gasperini. E rappresentano anche il simbolo della gestione dell’allenatore, fatta di lavoro e sacrificio.