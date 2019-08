Corriere di Bergamo sulla Dea: "Ultimo shopping prima di iniziare"

© foto di Giulio Falciai

"Ultimo shopping prima di iniziare". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sulla Dea.

Un acquisto, più probabilmente due, magari tre. L’Atalanta ha venti giorni per completare una rosa già competitiva ma che richiede degli aggiustamenti. Partendo dall’attacco, dove in molti sono stati accostati ai nerazzurri, da Politano a Rafinha, l’ultimo nome. L’idea è quella di rinforzare il reparto, ma senza spendere cifre esorbitanti, anche perché ci sono già quattro interpreti di alto livello più Barrow: il gambiano va verso la cessione, a fronte di prestazioni altalenanti anche in amichevole, con l’intenzione di giocare di più e dimostrare di non avere perso il tocco magico mostrato nelle sue prime apparizioni in prima squadra, un anno e mezzo fa.