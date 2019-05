Un girone di ritorno magnifico che ha portato la Dea al terzo posto, a un passo dalla Champions League. E così il Corriere di Bergamo, oggi in prima pagina, celebra il gran 2019 dei nerazzurri: "Super Atalanta. Il ritorno è da scudetto". Spazio anche alle sirene di mercato che potrebbero strappare all'attuale terza della Serie A un giocatore di peso in attacco: "Ilicic è corteggiato dal Napoli", l'occhiello che non verrà sicuramente apprezzato dai tifosi atalantini.