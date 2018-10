Corriere di Bergamo: "Tattica, psicologia e uomini. I dilemmi del Gasp"

© foto di Di Benedetto

"Tattica, psicologia e uomini. I dilemmi del Gasp". Titola così in prima pagina il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina. L'Atalanta sta vivendo un periodo veramente difficile e il tecnico dovrà lavorare al meglio durante la sosta cercando di dare certezze a un gruppo che attualmente si trova in zona retrocessione.