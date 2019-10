© foto di Pierpaolo Matrone

Dopo il primo tempo di Lazio-Atalanta sembrava che il risultato non sarebbe mai potuto essere messo in discussione: 3-0 per gli orobici, che già pregustavano tre punti all'Olimpico. Così non è stato, nella ripresa c'è stata la rimonta biancoceleste e la rabbia atalantina. Il Corriere di Bergamo vi dedica spazio in prima pagina: "L'Atalanta spreca, fa 3-3 e si infuria".