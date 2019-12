© foto di Pierpaolo Matrone

Dopo le tante polemiche degli ultimi giorni, in Brescia-Atalanta l'osservato speciale era Mario Balotelli, chiamato ad una reazione da gran giocatore. E invece il Mario che ha funzionato si chiama Pasalic e gioca nell'Atalanta, tant'è che gli orobici conquistano un successo per tre a zero senza storia. "SuperMario (Pasalic) e l'Atalanta va", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo, che gioca con il soprannome dell'attaccante bresciano.