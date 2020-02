vedi letture

Corriere di Bergamo: "Travolto il Valencia. 45 mila in delirio"

Il Corriere di Bergamo stamane pone in prima pagina l'impresa dell'Atalanta, titolando: "Travolto il Valencia. 45 mila in delirio". L’Atalanta ha travolto il Valencia a San Siro di fronte a 45 mila tifosi bergamaschi in delirio. Doppietta di Hateboer e magie di Ilicic e Freuler da fuori area: la squadra spagnola è rimasta schiantata e l’Atalanta non ha mai smesso di attaccare, rischiando anche qualcosa nel secondo tempo, dopo l’unico gol del Valencia. I nerazzurri andranno in Spagna con tranquillità, sognando i quarti di finale.