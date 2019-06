Corriere di Bergamo: "Trocchia Nazionale"

"Trocchia Nazionale". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, a proposito di Igor Trocchia. Dopo le dimissioni dal Pontisola la chiamata come tecnico dell’Italia sordi: "Ci siamo qualificati per i Mondiali, ora attendiamo sponsor per continuare a sognare". Dal Pontisola, dove allenava i ragazzini, Igor Trocchia si è dimesso qualche settimana fa. E non senza strascichi con l’ambiente societario, in una scia non del tutto pacifica con alcuni responsabili dell’attività giovanile. Screzi, come la mancata indizione di una riunione con i genitori sulla sensibilizzazione del bullismo, incomprensioni o forse chissà anche una dose di gelosia.