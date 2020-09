Corriere di Bergamo: "Ufficiale Piccini. E il Papu riflette sul suo futuro"

Prima pagina del Corriere di Bergamo con taglio alto dedicato all'Atalanta: "Ufficiale Piccini. E il Papu riflette sul suo futuro". Sono ore di attesa per la decisione di Gomez. Sì oppure no alla ricca proposta dell’Al-Nassr ? Oggi è il termine ultimo oltre il quale non è possibile andare anche perché il club saudita deve compilare le liste per la Champions asiatica. Ricapitolando: offerta da 15 milioni all’Atalanta, triennale da complessivi 22,5 più bonus rispetto ai 6 di Bergamo per il giocatore. Se dovesse andare via attenzione a Jeremie Boga (su cui è tornato il Napoli, ma costa 40 milioni). Intanto sono arrivate le ufficialità di Piccini, in prestito dal Valencia con diritto di riscatto, e di Czyborra al Genoa, un’operazione da 5 milioni.