"Ultrà indagati a Firenze, è polemica". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo. La Digos di Firenze sfodera 28 denunce a carico di altrettanti ultrà atalantini. Le accuse vanno dal possesso di oggetti atti ad offendere all’istigazione a delinquere e, in un caso, false dichiarazioni. È il primo approdo delle indagini sulla notte tra il 27 e il 28 di febbraio, dopo l’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e l’Atalanta. Ma è polemica e il sindaco Giorgio Gori è d’accordo con il deputato leghista Daniele Belotti: «Così non si fa chiarezza»