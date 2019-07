Corriere di Bergamo: "Un'Atalanta imballata che convince per un'ora"

© foto di Rosa Doro

Sul Corriere di Bergamo c'è spazio per l'Atalanta e per le analisi post sconfitta in amichevole contro lo Swansea: "Atalanta imballata", infatti titola il quotidiano che poi ha analizzato il match: "Un’ora di bell’Atalanta, poi i cambi, che hanno in pratica mandato in campo un’altra squadra, e una forma fisica ancora da costruire (dei bergamaschi) e già a buon punto (dei gallesi, che inizieranno il campionato di Championship il prossimo weekend), hanno bruciato il vantaggio iniziale siglato da Ilicic. È il calcio d’estate, bellezza. Che ha un valore relativo, come il risultato finale: Swansea-Atalanta 2-1 (per i gallesi autorete di Hateboer e gol di Roberts)"