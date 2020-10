Corriere di Bergamo verso il Cagliari: "Un positivo in gruppo, Toloi non convocato"

vedi letture

Anche in casa Atalanta scatta l'allarme Covid-19. "Un positivo in gruppo, Toloi non convocato", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo che racconta come il sospetto dica per l'appunto che si tratti del difensore ex Roma, non convocato per il match interno contro il Cagliari nonostante non si siano registrati infortuni.