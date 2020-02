Sulle pagine del Corriere di Bergamo si parla anche di calcio. "Fiorentina-Atalanta sfida tra i 'ritornati' Cutrone e Zapata" scrive il quotidiano a pagina 11. Domani alle 15 la sfida nella sfida tra i due centravanti Cutrone e Zapata, tornati in campo dopo un periodo di assenza. Il primo è ritornato in Italia dopo 6 mesi in Inghilterra, il secondo è ritornato in campo dopo l'infortunio.