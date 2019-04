Corriere di Bergamo: "Zapata ribalta il Napoli. L'Atalanta torna lassù"

"L'Atalanta batte il Napoli e torna a sognare la Champions" titola il Corriere di Bergamo oggi in edicola. All'interno delle pagine sportive: "Zapata ribalta il Napoli. L'Atalanta torna lassù. In svantaggio su gol di Mertens i nerazzurri pareggiano nella ripresa con il colombiano: suo anche l'assist per la rete decisiva di Pasalic. Agganciato nuovamente il Milan".