"A San Luca per il mister una volta al mese". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. sul tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. «Non si prega una sola volta. Sarebbe bello darsi una cadenza mensile in cui ritrovarsi con libertà». Don Massimo Vacchetti, il prete che ha accompagnato i tifosi in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca per Sinisa Mihajlovic fa capire che l’iniziativa potrebbe ripetersi. «Io ho partecipato da tifoso e da prete — chiarisce ed è stato un momento di preghiera straordinario, poche volte ho sentito tanta intensità nel silenzio.