Sconfitta beffa per il Bologna, ko in casa con la Roma. Giallorossi in 10 ma capaci di portare via i 3 punti dal Dall'Ara con il gol di Dzeko in pieno recupero. "A testa altissima" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina. Ingenuità e polemiche sull'arbitro. Il Bologna diverte ma viene punito da Dzeko. Saputo deluso per il ko: "Perso un punto". De Leo: "Mihajlovic era dispiaciuto, serve più aggressività". Intanto vergognose offese social verso il tecnico: esposto.