"Aiuto alla difesa, corsa e qualità. Ora c’è da aggiustare la mediana". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere di Bologna dedica ai rossoblù di Sinisa Mihajlovic: "Sinisa chiede un altro centrocampista. Nei giorni scorsi nuovi contatti con Ibrahimovic. Una quadratura difficile da trovare: la sosta di campionato sarà utilissima al Bologna per ritrovare energie e al tempo stesso per cercare di risolvere alcuni dei problemi emersi in questo primo scorcio di campionato".