Corriere di Bologna: "Al Dall'Ara c'è la Lazio, bisogna vincere"

Ostacolo complicato per il Bologna, al Dall'Ara arriva una Lazio determinata a vincere. Prima, però, la processione dei tifosi a San Luca per Sinisa Mihajlovic, ancora alle prese con la sua malattia. In prima pagina il Corriere di Bologna si sofferma anche sulla partita di oggi: "Al Dall'Ara c'è la Lazio: bisogna vincere".