Corriere di Bologna: "Al derby in stato d’emergenza"

"Al derby in stato d’emergenza": così il Corriere di Bologna nella sua prima pagina odierna. Stasera rossoblù in campo per sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium nel primo anticipo della 12ª giornata. I rossoblù si presenteranno sul campo del Sassuolo senza Soriano e Santander. Due forfait che si aggiungono a quelli di Dijks, Destro e Tomiyasu.