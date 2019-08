Corriere di Bologna: "Alla festa per Halles vincono i rossoblù"

Altra vittoria per il Bologna, che esce vincente dal campo dell'Augsburg nella partita dedicata alla gloria tedessca Helmut Haller, numero 10 dello scudetto rossoblù nel 1963/64, per la quale occasione tutte e due le squadre sono scese in campo con il suo nome sulla maglia. Il successo trova spazio anche sulla prima pagina del Corriere di Bologna, che titola: "Alla festa per Haller vincono i rossoblù". I padroni di casa, inoltre, si sono distinti per un bell'omaggio a Sinisa Mihajlovic.