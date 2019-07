Corriere di Bologna: "Allarme rosso per Pulgar"

© foto di Giulio Falciai

"Allarme rosso per Pulgar". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive del Corriere di Bologna su Pulgar. Quella che era una necessità, ora è una vera e propria urgenza per non definirlo un allarme rosso: la clausola rescissoria da dodici milioni di euro presente nel contratto di Erick Pulgar — che diventano 15 se arriva un top club a richiederlo -— fa gola a mezza Europa. Il Bologna sta cercando di serrare i tempi per il colloquio con l’agente del giocatore Fernando Felicevich, nel quale il club rossoblù proporrà all’entourage del cileno un adeguamento e un rinnovo contrattuale fino al 2023 che aumenti sensibilmente da 12 a 25 milioni di euro la clausola rescissoria, ovvero la cifra con cui un club può portarlo via al Bologna in presenza di un accordo con il giocatore.