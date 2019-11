Il Bologna riacciuffa il pareggio allo scadere con una magia di Dzemaili : "Arrendersi mai" è il titolo d'apertura del Corriere di Bologna. Pareggio in rimonta per i rossoblù, andati per due volte in svantaggio nel derby con il Parma. Kulusevski ha aperto le danze, poi il primo pareggio di Palacio. Parma di nuovo avanti con Iacoponi e riacciuffato in pieno recupero da Dzemaili.