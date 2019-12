Bologna-Atalanta è una delle sfide più interessanti di questa domenica di Serie A e dalle parti della Torre degli Asinelli sognano il colpo contro una delle 16 squadre più forti in Europa (per il traguardo raggiunto in Champions League). Il Corriere di Bologna, infatti, dedica spazio al match in prima pagina e titola: "Al Dall'Ara arriva la Dea senza tutto l'attacco, occasione per i rossoblù".