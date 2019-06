Stasera in un Dall'Ara tutto esaurito l'Italia Under 21 debutterà nell'Europeo di categoria contro la Spagna, un'altra delle candidate al trionfo finale. C'è attesa in città, dunque, e il Corriere di Bologna in prima pagina suona la carica: "Il debutto dell'Under dei fenomeni", titola, ponendo l'accento sui tanti ottimi giovani a disposizione di Di Biagio per questa kermesse.