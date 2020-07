Corriere di Bologna avvisa l'Inter: "Sinisa vuole vincere ancora"

Il Bologna ospita l'Inter al Dall'Ara in una delle tante partite in scena questa domenica. Alle 17:15 si scende in campo e i felsinei non ci staranno a fare da sparring partner. "Sinisa vuole vincere ancora", è il titolo scelto dal Corriere di Bologna, che poi riporta le parole dell'allenatore serbo: "Chi molla fa i conti con me".