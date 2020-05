Corriere di Bologna: "Bagarre sui diritti, i rossoblù difendono i propri 44 milioni"

"La serie A non vede la luce: bagarre sui diritti tv" scrive il Corriere di Bologna questa mattina, a pagina 8. Primo maggio di colloqui e confronti per la serie A. Oggi assemblea di Lega, è scontro con il governo. E' scontro anche sui diritti tv e il Bologna prova a difendere i suoi incassi e interessi. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2019 la voce diritti tv per il Bologna (grazie anche al decimo posto finale della passata stagione) portava in dote 44,1 milioni di euro, ovvero il 67% dei ricavi d’esercizio.