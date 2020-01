Corriere di Bologna: "Barrow dopo Destro: il summit decisivo"

© foto di Mattia Verdorale

"Barrow dopo Destro. Il summit decisivo". Titola così il Corriere di Bologna sulla cessione di Mattia Destro e sul probabile acquisto di Musa Barrow: "Manca solo l’annuncio ufficiale, poi Mattia Destro sarà un giocatore del Genoa. Come previsto, l’incontro di mercoledì a tarda sera tra i due club ha portato alla fumata bianca e ieri l’attaccante non si è allenato con il Bologna andando a Genova per sostenere le visite mediche all’Istituto Il Baluardo, tradizionale sede per gli esami dei nuovi arrivati nel club ligure. Nelle prossime ore Bologna e Atalanta si vedranno per un colloquio decisivo che dovrà portare all’attesa accelerata sull’affare. Per Barrow, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a giugno, ma resta da limare la cifra con il presidente atalantino che vuole 15 milioni e il Bologna che tra fisso e bonus vari è arrivato a quota 12".