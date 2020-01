© foto di WilMan

"Bonacina: 'Barrow? Nato per tirare in porta". Domanda e risposta presenti nel taglio alto dell'edizione odierna del Corriere di Bologna. A parlare è il primo tecnico del prossimo arrivo in casa felsinea. Nelle pagine interne, infatti, leggiamo: "Il Barrow segreto: 'Timido, ma non in campo'. Bonacina è stato il suo primo allenatore all’Atalanta. 'In Gambia non ha avuto una scuola, è un talento'".