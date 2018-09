Corriere di Bologna: "Bel galà azzurro. Dall'Ara promosso, Saputo tace"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. Tutti i motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

La Stampa in taglio alto: "L'Italia soffre, con la Polonia pari di rigore"

Tuttosport in taglio alto: "Chiesa sveglia l'Italia"

Ciociaria Oggi: "Il Frosinone batte la Ternana in amichevole"

L'Unione Sarda: "Solo un pari per l'Italia contro la Polonia"

La Stampa "Balo c'è ma non si vede. Fuori lui l'attacco cambia passo"

Il Secolo XIX intervista Tonelli: "Non sappiamo quanto siamo forti"

Il Corriere dello Sport in taglio centrale: "Milan: Fabregas!"

Lazio, Il Messaggero titola: "Una Lupa per Correa"

Corriere di Roma: "Lazio in allarme, sulle fasce non c'è qualità"

Corriere Fiorentino e la deroga sulla fascia di capitano: "Solo per Astori"

Il Giornale: "L'Italia non c'è e Mancini si salva con un rigore da Var"

"Bel galà azzurro. Dall'Ara promosso, ma Saputo tace". Con questo titolo, il Corriere di Bologna apre la pagina dedicata alle ultime vicende calcistiche. "Successo organizzativo in vista degli Europei - si legge in merito alla sfida Italia-Polonia giocata ieri proprio a Bologna -. Gioiscono tutti meno il presidente rossoblù Joey Saputo".

