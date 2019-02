© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il Bologna è una bellezza sterile. Il gioco (ora) c'è, mancano i gol" titola il Corriere di Bologna all'interno delle proprie pagine sportive: "Quello rossoblù è il peggio rattacco in A. Mihajlovic: 'Per segnare servono quelli abituati a farlo'". Nel taglio basso: "Per l'Udinese Sinisa ritrova Lyanco e Palacio. Entrambi sono reduci da problemi muscolari. Probabile rientro anche per Mattiello".