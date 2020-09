Corriere di Bologna: "Bologna, divieto di sosta"

"Bologna, divieto di sosta", titola oggi all'interno della propria sezione sportiva il Corriere di Bologna, in riferimento alla sfida che attende i rossoblù questa sera. Al Dall'Ara arriva il Parma di Liverani che, come il Bologna, è reduce da una sconfitta. Mihajlovic risolve il dubbio in attacco: giocherà Skov Olsen, preferito a Orsolini. Ballottaggio Medel-Poli per affiancare Schouten in mediana. Tutti negativi, intanto, i tamponi cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra.