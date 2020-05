Corriere di Bologna: "Bologna-Juve il 13 giugno, si può fare"

"Bologna-Juve il 13 giugno, si può fare", il titolo del Corriere di Bologna. Da ieri, per la prima volta dall’inizio della pandemia, il calcio italiano si è regalato una data ufficiale per la possibile ripartenza del campionato di serie A: la decisione è arrivata direttamente dall’assemblea della Lega Serie A che con 16 voti a favore (tra cui quello del Bologna, contro 4 voti che avevano puntato sulla settimana successiva) ha optato per sabato 13 giugno come data per ripartire.