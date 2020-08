Corriere di Bologna: "Bologna, tutti negativi al Covid"

vedi letture

"Bologna, tutti negativi al Covid": il taglio centrale del Corriere di Bologna in edicola questa mattina è tutto per i rossoblù. Tutti negativi i tamponi cui si sono sottoposti i tesserati del club felsineo - ad eccezione ovviamente di Sinisa Mihajlovic. Ok anche la moglie del tecnico, poi arriva la difesa social: "Non giudicate, siamo tutti peccatori".