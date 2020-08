Corriere di Bologna: "Bologna, tutto sul difensore. Ma la strada resta in salita"

Bologna a caccia di un difensore sul mercato e così il Corriere di Bologna titola: "Tutto sul difensore. Ma la strada resta in salita". È la difesa oggi il reparto al centro dei pensieri di mercato del Bologna. In particolare i dirigenti rossoblù (compreso Walter Sabatini che ha smentito la possibilità di un ritorno a Roma) stanno cercando di stringere il cerchio attorno al nuovo centrale chiesto da Sinisa Mihajlovic. La strada che porta a Lyanco sembra farsi sempre più in salita visto che domani l’agente Frederico Moraes è atteso a Lisbona per delineare una bozza d’accordo con lo Sporting: la richiesta di ingaggio del difensore è pari a 1 milione di euro l’anno. Il Bologna per il momento prende nota e continua a cercare un’alternativa. Attualmente sembra difficile arrivare anche ad Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen.