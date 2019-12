Corriere di Bologna: "Caccia al centrale. Vignato più vicino"

© foto di stefano tedeschi

Si pensa già al mercato sul Corriere di Bologna, che titola: "Caccia al centrale. Vignato più vicino". La dirigenza rossoblù capitanata da Walter Sabatini è già al lavoro per portare i nuovi rinforzi in tempi rapidi, considerando che il mercato riapre giovedì 2 gennaio e che all’Epifania si torna in campo dopo la sosta. Per quel giorno sarà già ufficiale l’arrivo a centrocampo di Nicolas Dominguez, ma il Bologna cercherà di affrettare le operazioni anche per un difensore. Kjaer e Juan Jesus sono due nomi caldi. Per l’attacco, invece, in settimana il Bologna dovrebbe chiudere un’operazione più per il futuro che per l’immediato presente, quella che porta al classe 2000 del Chievo Emanuel Vignato.