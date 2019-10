Corriere di Bologna: "Caccia al colpo"

"Bologna, caccia al colpo": così il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. Domani c’è il Cagliari e sabato arriva l’Inter: i rossoblù cercano una vittoria di peso e si affidano a Palacio, decisivo nella vittoria contro la Sampdoria. Il successo ritrovato dopo oltre quaranta giorni contro la Samp è il miglior viatico per il gruppo rossoblù per affrontare Cagliari e Inter, le prossime due avversarie in una settimana scomoda tra viaggi e logistica.