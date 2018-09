© foto di Insidefoto/Image Sport

Zero gol fatti e quattro subiti dopo tre turni di campionato. Questo lo score del Bologna che ha un punto in classifica e prepara la sfida contro il Genoa. Il Corriere di Bologna in edicola titola: "Caccia al gol perduto, Inzaghi spera in Palacio". L'ex Inter dovrebbe lavorare a parte anche oggi per poi tentare domani di riaggregarsi al gruppo e superare il provino per essere a disposizione nella delicata partita contro il 'suo' Genoa, il club che lo portò in Italia nel 2009.