Corriere di Bologna carica Inzaghi: "Superpippo, è sfida senza alibi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Superpippo, è sfida senza alibi", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne del Corriere di Bologna. Oggi al Dall'Ara il derby dell'Appennino, il tecnico del Bologna sicuro: "Non voglio più scuse dai miei. Io in difficoltà? L'anno scorso a Venezia stavo per retrocedere, poi sono quasi andato in A". Incognita modulo, favorito il 4-3-3.