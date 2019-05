© foto di Giacomo Morini

Il Bologna è quasi salvo e vincere a Milano darebbe praticamente la certezza di restare in Serie A. Certo, non è da queste partite che passa la permanenza, ma ormai si va sulle ali dell'entusiasmo da quando c'è Mihajlovic. E infatti il Corriere di Bologna titola così: "Bologna sereno e Milan nel caos. A San Siro per il colpaccio".