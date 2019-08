Corriere di Bologna: "Centrocampo vista Sudamerica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Centrocampo vista Sudamerica" titola il Corriere di Bologna all'interno delle proprie pagine sportive: "Il Bologna cerca il sostituto di Pulgar. Il nome nuovo è Cuellar del Flamengo: via alla trattativa. Ancora viva la pista Dominguez". E ancora: "Donsah andrà al Cercle Brugge, mossa necessaria per liberare lo slot da extracomunitario: il ghanese sta sistemando le ultime pratiche per il permesso di soggiorno in Belgio".