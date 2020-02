"Contrordine: Sinisa ci sarà. Il Bologna prova ad allungare": così il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. Contro il Brescia l’occasione per arricchire la classifica. Secondo il quotidiano, il tecnico sta meglio: la febbre è passata e, se non dovesse ritornare in mattinata, è molto probabile che Sinisa ottenga un permesso dal Policlinico Sant’Orsola per essere in panchina.