© foto di WilMan

"L’assist di Caldara al Bologna. Così Ibanez è sempre più vicino. Il ritorno del difensore alla Dea spinge il brasiliano in rossoblù. Oggi arriva Barrow". Così il Corriere di Bologna, oggi in edicola, titola all'interno delle proprie pagine sportive sul mercato del team felsineo, con quest'ultimo che aspetta Ibanez dall'Atalanta, in esubero dopo il ritorno di Caldara in nerazzurro.