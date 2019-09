"Il Bologna non si arrende mai. Così Sinisa ha cambiato il club": questo il titolo del Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. Parola d’ordine: ambizione. Un termine che da alcuni mesi a questa parte a Casteldebole è diventato di casa. Dalle frasi "non sono queste le partite da vincere" a "non ci sta nessuna sconfitta": così Mihajlovic ha cambiato la mentalità del suo Bologna.