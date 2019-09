Corriere di Bologna: "Danilo fuori 20 giorni, difesa da reinventare"

"Danilo fuori 20 giorni, difesa da reinventare": questo il titolo in prima pagina sul Corriere di Bologna, dedicato alla formazione rossoblù. Infortunio per il difensore Danilo: l'ex Udinese sarà costretto a rimanere fuori per circa 20 giorni (oggi ulteriori accertamenti che diranno di più sui tempi di recupero). Le alternative sono tre: Bani, Medel nel ruolo di difensore centrale e Tomiyasu (con Mbaye).