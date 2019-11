"Bologna è un derby da incubo": titola così il Corriere di Bologna in edicola oggi, chiaro il riferimento al ko dei rossoblù in casa del Sassuolo nel primo anticipo della 12ª giornata. L’unica buona notizia per i felsinei è che adesso arriva la sosta. Il derby contro il Sassuolo regala al Bologna solo amarezze. Arriva un altro ko, il terzo di fila e il quarto in trasferta. Caputo (doppietta) e Boga condannano il Bologna e rendono vano il 2-1 momentaneo di Orsolini, convocato dal c.t. in Nazionale.