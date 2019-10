Corriere di Bologna: "Destro e Medel ko, emergenza per la Juve"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nel test con Lubiana, il Bologna non va oltre il 2-2, ma le cattive notizie arrivano dall'infermeria. Dopo l'infortunio di Tomiyasu in nazionale, si fermano anche Destro e Medel. Il Corriere di Bologna all'interno delle sue pagine sportive scrive così e titola in vista della prossima giornata di campionato: "Destro e Medel ko: emergenza in vista della Juve".