"Dijks, la sosta per recuperare". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Dopo la bella prestazione contro la Lazio, il Bologna ha ottenuto due giorni di riposo e domani tornerà ad allenarsi a Casteldebole in vista della difficile trasferta di sabato 19 alle 20:45 in casa della Juve. Almeno per una settimana però la rosa a disposizione dello staff di Mihajlovic sarà priva dei sei ragazzi convocati dai ct delle varie Nazionali: si tratta di Skorupski, Krejci, Tomiyasu e Medel oltre a Svanberg e Skov Olsen selezionati dalle rispettive Under 21.