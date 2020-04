Corriere di Bologna: "Djiks e Danilo, chi torna va in isolamento"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola: "Djiks e Danilo, chi torna va in isolamento". I rientri in città di giocatori e allenatori rossoblù che si sono recati all’estero in questi giorni sono attesi sabato: il Bologna lo ha comunicato ieri e nelle prossime ore torneranno in Italia Danilo (dal Brasile), Dijks (dall’Olanda), Tanjga (dalla Serbia) e anche Krejci (dalla Repubblica Ceca), le cui condizioni post infortunio saranno valutate con calma. Una misura necessaria, dato che per chi rientra dall’estero è previsto un isolamento fiduciario di due settimane che porterebbe i rientranti al 4 maggio, possibile data del graduale ritorno ad allenamenti individuali a Casteldebole.