Il Corriere di Bologna oggi in edicola si sofferma sulla questione infortunati in casa rossoblu, titolando: "Djiks, Poli e gli altri. Record di infortunati". Domani sera a Roma il Bologna sarà in grande emergenza: le sei assenze obbligate sono equamente divise per reparto: due in difesa, Dijks e Krejci, due in mediana, Poli e Medel, e due in avanti, Sansone e Santander, ma rappresentano il record stagionale di indisponibili per Sinisa Mihajlovic e il suo staff. Una situazione precaria che si protrarrà per qualche tempo, visto che quattro infortunati ne avranno, nel migliore dei casi, fino a fine febbraio.