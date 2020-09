Corriere di Bologna: "Domínguez: 'Ora voglio giocare di più'"

vedi letture

C'è spazio anche per i rossoblù in apertura sull'edizione odierna del Corriere di Bologna: "Domínguez: 'Ora voglio giocare di più'", si legge in taglio basso. Direttamente dal ritiro di Pinzolo, il centrocampista dei felsinei reclama più spazio, ma al contempo ammette: "Devo migliorare in difesa, è il mio lato debole".